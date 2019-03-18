أنا هو القيامة والحياة….من آمن بي وإن …أكمل القراءة »
دورة تطوريّة لكوادر التعليم المسيحي في ابرشية زاخو والعماديّة الكلدانيّة
باشراف راعي الابرشية المطران مار ربان القس، …أكمل القراءة »
راهبات الكلدان بروما يحتفلن بمرور خمسين سنة على تأسيس مركزهم “مار يوسف”
البابا فرنسيس: الله يريدنا أحرار لا عبيد، ومحبّته هي التي تحرّرنا
البطريرك ساكو يحتفل بالقداس مع كهنة اوروبا ويلتقي بهم في روما
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رئيس الوزراء العراقى ونظيره الماليزى يبحثان العلاقات الثنائية المشتركة
رئيس الوزراء العراقى ونظيره الماليزى يبحثان العلاقات …أكمل القراءة »
رايتس ووتش: انتشار الاتجار بنساء من شمال ميانمار وبيعهن للصين
تركيا تفتح أسواقها أمام البطاطس المصرية
استدعاء مسؤولين من بوينج للاستجواب فى الكونجرس بشأن تحطم طائراتها
المرشد الإيراني: حل مشاكل البلاد الاقتصادية يكمن في ازدهار الإنتاج
الجبهة التركمانية توضح حقيقة حسم منصب محافظ كركوك للمكون
الجبهة التركمانية توضح حقيقة حسم منصب محافظ …أكمل القراءة »
نائب: واشنطن تسعى لحفظ ماء وجهها بتمديد إعفاء العراق من العقوبات ضد إيران
صحيفة: تمديد اعفاء العراق من عقوبات ايران جاء لتلافي احراج واشنطن
اللويزي:مسعود بارزاني وراء أزمة سنجار وعبد المهدي غير قادر على حماية سيادة العراق
منع خروج السيارات ودخولها الى كركوك
“دايت الكيتو” الأنسب لمرضى السكري من النوع الأول
“دايت الكيتو” الأنسب لمرضى السكري من النوع …أكمل القراءة »
موت وخراب ديار.. إجراءات صارمة ضد سيارات الجنائز غير المرخصة فى الصين
قصص وراء شهرة الأماكن.. بير مسعود لتحقيق الأمنيات ورحلة الجعران تجلب الرزق
عشان الأطفال بيحبوه.. اعرفي طريقة بطاطس الشيبس زى المحترفين
دراسة تُؤكِّد أنّ إنقاذ حديثي الولادة يوجد في نصف ملعقة
فيديو معلوماتى.. 7 فوائد للبطاطا أهمها تقوية جهاز المناعة
فيديو معلوماتى.. 7 فوائد للبطاطا أهمها تقوية …أكمل القراءة »
كلية طب المستنصرية تقيم احتفالية بمناسبة مولد الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام )
وحدة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في كلية طب المستنصرية تقيم محاضرتين نوعيتين لطلبة الكلية
قبل شد الوجه.. اعرفى شروط وأنواع العملية للحفاظ على جمالك
كيف يتأثر الكبد بالمشروبات الغازية والدهون ؟
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وصفه مجانيه لغلق مسام الوجه وشد البشره …أكمل القراءة »
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